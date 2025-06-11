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Полицейские задержали жителя Каменского района, похитившего кейс с инструментами

10:17 | 11.06.2025 | Криминал

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Пенза, 11 июня 2025. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали жителя Каменского района Пензенской области 2001 года рождения, который похитил кейс с инструментами.

Полицейские задержали жителя Каменского района, похитившего кейс с инструментами. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, в полицию обратился мужчина и сообщил, что неизвестный украл принадлежащий ему набор инструментов стоимостью более 12 тыс. рублей.

«Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили личность злоумышленника. Им оказался местный житель. [...] Он рассказал, что на парковке обнаружил кейс, в котором находились инструменты. Мужчина похитил кейс, чтобы в дальнейшем пользоваться инструментами в личных целях. Подозреваемый свою вину признал и в содеянном раскаялся», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.


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