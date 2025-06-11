Двое жителей Пензенской области подозреваются в организации незаконной миграции Криминал

Пенза, 11 июня 2025. PenzaNews. Двое жителей Пензенской области 1975 и 1984 годов рождения подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции». Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

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«Установлено, что подозреваемые, действуя умышленно в составе группы лиц по предварительному сговору, из корыстной заинтересованности организовали незаконное пребывание на территории Российской Федерации иностранных граждан путем изготовления фиктивных гражданско-правовых договоров на оказание указанными гражданами услуг в пользу одного из злоумышленников, которые предоставили в правоохранительные органы. По результатам рассмотрения указанных документов иностранцам были продлены сроки пребывания в Российской Федерации», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено следственным отделом УФСБ России по Пензенской области.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности и обстоятельств, имеющих значение для расследования», — добавляется в сообщении.