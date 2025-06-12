21:09:47 Четверг, 12 июня
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Жительница Пензы осуждена за приобретение, хранение и перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий

12:53 | 12.06.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 12 июня 2025. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей назначено жительнице Пензы, которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».

Жительница Пензы осуждена за приобретение, хранение и перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что в марте 2024 года жительница города Пензы приобрела в целях последующего сбыта немаркированные табачные изделия в крупном размере (свыше тысячи упаковок). Через несколько дней женщина прибыла в рабочий поселок Мокшан Пензенской области и вблизи торгового центра стала осуществлять продажу указанных табачных изделий», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что преступные действия женщины были пресечены сотрудниками правоохранительных органов, табачные изделия изъяты.

«Приговором суда ей назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу», — сказано в тексте.


Читайте также
До двух лет лишения свободы грозит пензенцу за кражу самоката Житель Пензенского района лишился 642 тыс. рублей в надежде заработать на криптовалюте
В Лунинском районе мужчина угрожал убить зятя вилкой В Пензе разыскивают водителя, который создал помеху велосипедисту, в результате чего тот врезался в торговый павильон и получил травмы
На трассе в Кузнецке столкнулись две легковушки, один из водителей госпитализирован Полицейские задержали жителя Каменского района, похитившего кейс с инструментами
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама