Жительница Пензы осуждена за приобретение, хранение и перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий Криминал

Пенза, 12 июня 2025. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей назначено жительнице Пензы, которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».

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«Следствием и судом установлено, что в марте 2024 года жительница города Пензы приобрела в целях последующего сбыта немаркированные табачные изделия в крупном размере (свыше тысячи упаковок). Через несколько дней женщина прибыла в рабочий поселок Мокшан Пензенской области и вблизи торгового центра стала осуществлять продажу указанных табачных изделий», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что преступные действия женщины были пресечены сотрудниками правоохранительных органов, табачные изделия изъяты.

«Приговором суда ей назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу», — сказано в тексте.