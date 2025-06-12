Житель Пензенского района лишился 642 тыс. рублей в надежде заработать на криптовалюте Криминал

Пенза, 12 июня 2025. PenzaNews. 42-летний житель Пензенского района перевел на неизвестные счета 642 тыс. рублей в надежде заработать на криптовалюте.

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Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, мужчине позвонил незнакомец, который представился работником инвестиционной компании, и предложил вложить деньги в криптовалюту.

«Следуя указаниям звонившего, потерпевший со своей банковской карты через мобильное приложение перевел на различные счета 642 тыс. рублей, которые отображались на его инвестиционном депозите в личном кабинете. Как только потерпевший изъявил желание вывести денежные средства с инвестиционного депозита, мошенники перестали выходить на связь и заблокировали доступ в личный кабинет», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».