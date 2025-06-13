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Жительница Пензы по совету «сотрудника банка» перевела более 1,6 млн. рублей на «безопасный счет»

10:00 | 13.06.2025 | Криминал

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Пенза, 13 июня 2025. PenzaNews. 29-летняя жительница Пензы после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником банка и сообщил, что злоумышленники пытаются похитить ее денежные средства, лишилась более 1,6 млн. рублей.

Жительница Пензы по совету «сотрудника банка» перевела более 1,6 млн. рублей на «безопасный счет». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, для «предотвращения незаконных операций» звонивший посоветовал собеседнице оформить кредит и перевести деньги на «безопасный счет».

«Незнакомец продиктовал номер банковской карты, которую заявительница должна привязать к мобильному приложению. Введенная в заблуждение женщина не понимала, что общается с мошенником, и выполнила все его указания. Гражданка перечислила на неустановленный банковский счет денежные средства в общей сумме 1 млн. 645 тыс. рублей. После того, как неизвестный перестал выходить на связь, потерпевшая поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


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