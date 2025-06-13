Жительница Пензы по совету «сотрудника банка» перевела более 1,6 млн. рублей на «безопасный счет» Криминал

Пенза, 13 июня 2025. PenzaNews. 29-летняя жительница Пензы после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником банка и сообщил, что злоумышленники пытаются похитить ее денежные средства, лишилась более 1,6 млн. рублей.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, для «предотвращения незаконных операций» звонивший посоветовал собеседнице оформить кредит и перевести деньги на «безопасный счет».

«Незнакомец продиктовал номер банковской карты, которую заявительница должна привязать к мобильному приложению. Введенная в заблуждение женщина не понимала, что общается с мошенником, и выполнила все его указания. Гражданка перечислила на неустановленный банковский счет денежные средства в общей сумме 1 млн. 645 тыс. рублей. После того, как неизвестный перестал выходить на связь, потерпевшая поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».