Житель Каменского района угнал автомобиль знакомого, чтобы доехать до бани Криминал

Пенза, 13 июня 2025. PenzaNews. Лишение свободы на срок до пяти лет грозит жителю Каменского района Пензенской области 1991 года рождения, который угнал автомобиль знакомого, чтобы доехать до бани.

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По информации пресс-службы регионального УМВД, в полицию обратился 69-летний житель Пензы и заявил, что в период с 12 мая по 2 июня неизвестный из гаража угнал принадлежащий ему автомобиль «Chevrolet Lacetti».

Как следует из пресс-релиза, полицейские задержали подозреваемого, который пояснил, что он вместе с приятелем распивал спиртные напитки у потерпевшего; тот в ходе застолья рассказал гостям о том, что у него в гараже стоит машина.

«Подозреваемый решил угнать автомобиль, чтобы доехать до бани [приятеля]. [...] Злоумышленник открыл гараж, [...] запустил двигатель и уехал. Транспортное средство полицейские обнаружили в Никольском районе», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».