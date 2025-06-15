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Полицейские задержали жительницу Бековского района, похитившую деньги у своей знакомой после застолья

13:06 | 15.06.2025 | Криминал

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Пенза, 15 июня 2025. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали жительницу Бековского района Пензенской области, которая похитила деньги у своей знакомой после застолья.

Полицейские задержали жительницу Бековского района, похитившую деньги у своей знакомой после застолья. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, в полицию обратилась женщина 1971 года рождения и заявила, что неизвестное лицо похитило из ее сумки 15 тыс. рублей.

«Сотрудники полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили личность злоумышленницы. Ей оказалась местная жительница 1983 года рождения. [...] Она рассказала, что пришла в гости к потерпевшей, чтобы помочь ей по хозяйству. После проделанной работы хозяйка дома пригласила ее за стол, и они начали распивать спиртное. Когда застолье закончилось, подозреваемая прошла в другую комнату, чтобы переодеться. Там она обнаружила сумку потерпевшей. Злоумышленница воспользовалась отсутствием в комнате женщины и похитила из ее сумки 15 тыс. рублей. Похищенные деньги подозреваемая потратила на продукты питания и алкогольную продукцию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.


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