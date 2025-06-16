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Пенсионерка из Пензы после звонка мошенника отправилась на поезде в Москву, чтобы «проверить на подлинность» снятые с карты деньги

10:28 | 16.06.2025 | Криминал

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Пенза, 16 июня 2025. PenzaNews. Жительница Пензы 1945 года рождения после общения с телефонным мошенником, который представился работником банка, отправилась на поезде в Москву, чтобы «проверить на подлинность» снятые со своей карты деньги.

Пенсионерка из Пензы после звонка мошенника отправилась на поезде в Москву, чтобы «проверить на подлинность» снятые с карты деньги. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы управления МВД России по Пензенской области, злоумышленник сказал пенсионерке, что некие лица пытались перевести ее сбережения на иностранные счета.

«Звонивший убедил собеседницу снять все свои накопления и приехать в город Москву якобы для того, чтобы проверить на подлинность ее деньги. Заявительница не догадывалась, что общается со злоумышленником. Следуя инструкциям звонившего, она купила билет на поезд, приехала в Москву, где передала неизвестной 470 тыс. рублей, которые сняла в банке под предлогом ремонта квартиры», — говорится в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», — поясняется в тексте.


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