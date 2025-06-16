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Иностранец, отбывавший наказание в ЛИУ-6, депортирован из России

13:02 | 16.06.2025 | Криминал

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Пенза, 16 июня 2025. PenzaNews. Иностранец, отбывавший наказание в лечебно-исправительном учреждении №6 на территории Сердобска, депортирован в страну исхода. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

Иностранец, отбывавший наказание в ЛИУ-6, депортирован из России. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«УФСБ России по Пензенской области совместно с УФСИН России по Пензенской области пресечена противоправная деятельность иностранного гражданина 1981 года рождения, отбывавшего наказание в ФКУ «ЛИУ-6 УФСИН России по Пензенской области» за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.2 УК России «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что осужденный является приверженцем и сторонником идеологии международной террористической организации, на путь исправления не встал, вину не осознал», — сказано в пресс-релизе.

«В этой связи в целях недопущения возникновения возможных негативных последствий пребывания на территории Российской Федерации иностранного гражданина он депортирован в страну исхода и ему закрыт въезд в Россию сроком до 30 января 2060 года», — поясняется в тексте.


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