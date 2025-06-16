Житель Пензы получил 6 лет колонии строгого режима за покушение на убийство знакомого Криминал

Пенза, 16 июня 2025. PenzaNews. Наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима назначено 46-летнему жителю Пензы, который признан судом виновным в покушении на убийство знакомого. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

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«Следствием и судом установлено, что ночью в октябре 2023 года в квартире дома по улице Ульяновской в городе Пензе между осужденным и его знакомым произошла ссора на почве личных неприязненных отношений. В ходе выяснения отношений 46-летний мужчина вооружился двумя канцелярскими ножами и нанес удары в область шеи и плеча потерпевшего», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что здоровью мужчины был причинен легкий вред.

«Умысел, направленный на совершение убийства, не был доведен [...] до конца, поскольку потерпевший смог убежать из квартиры», — отмечается в тексте.

В сообщении добавляется, что приговор суда пока не вступил в законную силу.