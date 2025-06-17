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Житель Заречного получил 6 месяцев исправительных работ за долг по алиментам

12:09 | 17.06.2025 | Криминал

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Заречный, 17 июня 2025. PenzaNews. Наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства назначено 48-летнему жителю Заречного Пензенской области, который признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

Житель Заречного получил 6 месяцев исправительных работ за долг по алиментам. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что с 2012 года мужчина обязан был выплачивать алименты на содержание своей несовершеннолетней дочери. Несмотря на административное взыскание по ст. 5.35.1 КоАП РФ и наличие реальной возможности выплатить долг, в период с октября по декабрь 2024 года никаких действий по выплате алиментов он не предпринимал. К исполнению обязательства, установленного решением суда, мужчина также не приступил и никакой финансовой поддержки ребенку не оказывал. Из-за систематического уклонения размер накопившейся задолженности только за указанный период составил свыше 54 тыс. рублей, а общая сумма задолженности превысила 1,8 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что свою вину в совершении преступления зареченец признал полностью, с предъявленным обвинением согласился.

«Приговор вступил в законную силу», — уточняется в тексте.


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