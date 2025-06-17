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По факту невыплаты зарплаты работникам ЗАО «Никольский завод светотехнического стекла» возбуждено уголовное дело

16:04 | 17.06.2025 | Криминал

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Пенза, 17 июня 2025. PenzaNews. Уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам ЗАО «Никольский завод светотехнического стекла» возбуждено в Пензенской области по материалам прокурорской проверки.

По факту невыплаты зарплаты работникам ЗАО «Никольский завод светотехнического стекла» возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что в ЗАО «Никольский завод светотехнического стекла» перед работниками общества образовалась задолженность по заработной плате в размере более 14 млн. рублей. При этом предприятие имело финансовую возможность выплатить денежные средства сотрудникам, однако они были израсходованы на иные цели организации», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В нем поясняется, что в целях защиты трудовых прав работников прокуратура приняла комплекс мер реагирования.

«По факту наличия задолженности свыше двух месяцев прокурор направил материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ», — сказано в пресс-релизе.

В сообщении подчеркивается, что ход и результаты расследования уголовного дела, а также погашение долга по оплате труда и восстановление прав граждан находятся на контроле прокуратуры.


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