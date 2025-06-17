По факту невыплаты зарплаты работникам ЗАО «Никольский завод светотехнического стекла» возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 17 июня 2025. PenzaNews. Уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам ЗАО «Никольский завод светотехнического стекла» возбуждено в Пензенской области по материалам прокурорской проверки.

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«Установлено, что в ЗАО «Никольский завод светотехнического стекла» перед работниками общества образовалась задолженность по заработной плате в размере более 14 млн. рублей. При этом предприятие имело финансовую возможность выплатить денежные средства сотрудникам, однако они были израсходованы на иные цели организации», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В нем поясняется, что в целях защиты трудовых прав работников прокуратура приняла комплекс мер реагирования.

«По факту наличия задолженности свыше двух месяцев прокурор направил материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ», — сказано в пресс-релизе.

В сообщении подчеркивается, что ход и результаты расследования уголовного дела, а также погашение долга по оплате труда и восстановление прав граждан находятся на контроле прокуратуры.