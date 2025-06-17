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Житель Пензенской области лишился более 500 тыс. рублей после попытки посмотреть полученные в мессенджере «фотографии»

17:30 | 17.06.2025 | Криминал

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Пенза, 17 июня 2025. PenzaNews. Житель Кузнецкого района Пензенской области 1981 года рождения лишился более 500 тыс. рублей после скачивания на свой телефон программы удаленного доступа, которая была замаскирована под папку с фотографиями.

Житель Пензенской области лишился более 500 тыс. рублей после попытки посмотреть полученные в мессенджере «фотографии». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Он пояснил полицейским, что в утреннее время в мессенджере ему поступило сообщение от знакомой, в котором она предлагала посмотреть фото якобы с его участием. К сообщению был прикреплен файл под названием «Архив фотографий». Недолго думая, мужчина скачал его, не подозревая, что своими действиями установил на телефон программу удаленного доступа, с помощью которой неизвестные получают полный доступ ко всем установленным приложениям на устройстве, в том числе и к мобильному банку. Когда папка с фотографиями не открылась, мужчина решил позвонить своей знакомой и уточнить у нее, какие именно фото она ему отправила. Однако женщина пояснила, что находится в отъезде и ничего не отправляла. Не придав этому значения, гражданин продолжил заниматься своими делами», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что вечером житель Кузнецкого района открыл приложение банка и обнаружил списание со своего счета более 500 тыс. рублей.

«После этого мужчина незамедлительно обратился в банк и заблокировал карту», — сказано в пресс-релизе.

В тексте уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по пп. «в», «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению преступления», — поясняется в сообщении.


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