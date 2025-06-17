Житель Пензенской области лишился более 500 тыс. рублей после попытки посмотреть полученные в мессенджере «фотографии» Криминал

Пенза, 17 июня 2025. PenzaNews. Житель Кузнецкого района Пензенской области 1981 года рождения лишился более 500 тыс. рублей после скачивания на свой телефон программы удаленного доступа, которая была замаскирована под папку с фотографиями.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Он пояснил полицейским, что в утреннее время в мессенджере ему поступило сообщение от знакомой, в котором она предлагала посмотреть фото якобы с его участием. К сообщению был прикреплен файл под названием «Архив фотографий». Недолго думая, мужчина скачал его, не подозревая, что своими действиями установил на телефон программу удаленного доступа, с помощью которой неизвестные получают полный доступ ко всем установленным приложениям на устройстве, в том числе и к мобильному банку. Когда папка с фотографиями не открылась, мужчина решил позвонить своей знакомой и уточнить у нее, какие именно фото она ему отправила. Однако женщина пояснила, что находится в отъезде и ничего не отправляла. Не придав этому значения, гражданин продолжил заниматься своими делами», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что вечером житель Кузнецкого района открыл приложение банка и обнаружил списание со своего счета более 500 тыс. рублей.

«После этого мужчина незамедлительно обратился в банк и заблокировал карту», — сказано в пресс-релизе.

В тексте уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по пп. «в», «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению преступления», — поясняется в сообщении.