Жительница Пензы за год перевела мошенникам более 1,5 млн. рублей Криминал

Пенза, 18 июня 2025. PenzaNews. Жительница Пензы 1960 года рождения за год перевела мошенникам более 1,5 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях.

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«Гражданка пояснила, что в апреле 2024 года обнаружила в сети интернет объявление о дополнительном заработке путем инвестирования денежных средств на фондовой бирже. [...] Перейдя по ссылке, она зарегистрировалась на платформе и оставила свой номер телефона. После этого ей поступил звонок от незнакомца, который представился брокером и предложил выгодные вложения. Следуя указаниям неизвестного, в течение одного года потерпевшая перечислила на мошеннические счета более 1,5 млн. рублей. После того как незнакомец перестал выходить на связь, женщина поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию», — говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбужденно уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению преступления», — сказано в пресс-релизе.