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Житель Московской области стал фигурантом дела о госизмене

16:07 | 18.06.2025 | Криминал

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Пенза, 18 июня 2025. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области совместно с коллегами из Москвы и Московской области пресекли противоправную деятельность жителя Московской области 1997 года рождения, обвиняемого в госизмене.

Житель Московской области стал фигурантом дела о госизмене. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что злоумышленник осуществил криптовалютный перевод на криптокошелек, принадлежащий и использующийся украинским фондом в целях сбора денежных средств для оказания финансовой помощи в деятельности ВСУ, направленной против безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы управления ФСБ России по Пензенской области.

В нем добавляется, что уголовное дело возбуждено следственным отделом УФСБ по ст. 275 УК РФ.

«Фигурант уголовного дела арестован, проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности и обстоятельств, имеющих значение для расследования», — сказано в пресс-релизе.


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