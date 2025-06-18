В Пензенской области бывшая сотрудница районной администрации обвиняется в краже денег с карт погибших участников СВО Криминал

Пенза, 18 июня 2025. PenzaNews. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшей сотрудницы администрации Бессоновского района Пензенской области, которая обвиняется в краже денег с банковских карт двоих участников СВО. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

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«По версии следствия, в 2024 году 42-летняя сотрудница местной администрации, воспользовавшись доверием двух жителей Бессоновского района, заключивших контракты на прохождение военной службы в зоне проведения СВО, получила от них дубликаты банковских карт и данные, необходимые для осуществления банковских операций. Узнав о том, что один из мужчин погиб, в августе 2024 года она передала своей знакомой, не осведомленной о преступных намерениях обвиняемой, его банковскую карту, попросила снять с нее денежные средства в банкомате и передать ей. Подруга сняла и отдала обвиняемой более 300 тыс. рублей. В сентябре 2024 года после гибели другого участника СВО злоумышленница самостоятельно через банковские терминалы в Пензе сняла с его счета 550 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что полученными денежными средствами женщина распорядилась по своему усмотрению.

«Преступные действия были выявлены сотрудниками УФСБ по Пензенской области», — уточняется в тексте.

В сообщении добавляется, что в настоящее время уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Пензы для рассмотрения по существу.