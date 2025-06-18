Бывший сотрудник министерства ЖКХ и ГЗН Пензенской области осужден за незаконные действия при осуществлении закупок для госнужд Криминал

Пенза, 18 июня 2025. PenzaNews. Бывший сотрудник министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 и ч. 4 ст. 200.5 УК РФ «Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок». Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

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«По делу установлено, что злоумышленник, занимая должности главного специалиста-эксперта отдела управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения и консультанта отдела цифровизации программ и информационного обеспечения министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, с целью личного обогащения в период с 2018 по 2023 годы незаконно получил от руководителей организаций путем безналичных онлайн-переводов денежные средства в общей сумме более 1,5 млн. рублей за создание преимущественных условий и лоббирование интересов организаций при выборе их в качестве контрагентов при заключении договоров для государственных нужд», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что сотрудник министерства изготавливал фиктивные коммерческие предложения от имени сторонних организаций, лоббируя интересы лиц, с которыми у него действовала договоренность.

Из текста следует, что мужчина признал вину в полном объеме.

«В соответствии с позицией государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 1,75 млн. рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с закупками товаров для обеспечения государственных нужд, сроком на 1 год 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил», — говорится в сообщении.