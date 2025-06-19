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Мошенники выманили у жительницы Пензы более 330 тыс. рублей

11:02 | 19.06.2025 | Криминал

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Пенза, 19 июня 2025. PenzaNews. Мошенники выманили более 300 тыс. рублей у жительницы Пензы 2000 года рождения.

Мошенники выманили у жительницы Пензы более 330 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы управления МВД России по Пензенской области, сначала женщине позвонила незнакомка, которая представилась работником портала госуслуг и убедила собеседницу в необходимости замены полиса ОМС.

«Доверившись неизвестной, девушка сообщила ей код из SMS-сообщения», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что после этого потерпевшей позвонил злоумышленник под видом работника банка, который предупредил о якобы предпринимаемой некими лицами попытке хищения денег женщины и предложил перечислить сбережения на «безопасный счет».

«Следуя инструкциям собеседника, девушка перевела на мошеннические счета более 330 тыс. рублей. После того как незнакомец перестал выходить на связь, заявительница поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию», — поясняется в тексте.

В сообщении добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело.


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