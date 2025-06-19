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Жительница Лунинского района приговорена к 7 годам колонии за убийство отца

14:00 | 19.06.2025 | Криминал

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Пенза, 19 июня 2025. PenzaNews. Наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима назначено 20-летней жительнице Лунинского района Пензенской области, которая признана судом виновной в убийстве отца. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

Жительница Лунинского района приговорена к 7 годам колонии за убийство отца. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что в ночь на 2 января 2025 года в селе Болотниково Лунинского района подсудимая в состоянии опьянения пришла домой к 39-летнему отцу, которому хотела рассказать, что рассталась с молодым человеком. Однако между родственниками возник конфликт, в ходе ссоры она схватила лежавший нож и нанесла мужчине два удара в область груди и левого плеча. От ранений потерпевший скончался на месте происшествия», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что женщина признала свою вину частично.

«Приговор в законную силу не вступил», — уточняется в тексте.


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