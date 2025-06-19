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В Пензе вынесен приговор по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии

16:03 | 19.06.2025 | Криминал

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Пенза, 19 июня 2025. PenzaNews. Пензенский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 60-летнего мужчины, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

В Пензе вынесен приговор по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что осужденный в 1992 году получил криминальный статус «вор в законе». [...] Он неоднократно был судим за умышленные преступления. Отбывая с 2017 года очередное наказание в ФКУ «ИК-1 УФСИН России по Пензенской области» за похищение человека, разбой и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерь потерпевшего, будучи осведомленным, что занятие высшего положения в преступной иерархии с 12 апреля 2019 года преследуется в Российской Федерации уголовным законом, осужденный от своего криминального статуса не отказался и продолжил контролировать различные направления деятельности криминальных структур на территории исправительных учреждений Пензенской области и обеспечивать их существование», — говорится в сообщении пресс-службы облсуда.

В нем добавляется, что мужчина незаконно собирал денежные средства в так называемый «воровской общак», распределял сферы влияния в уголовно-преступной среде исправительных учреждений, разрешал спорные ситуации между осужденными, при этом не признавал законную власть в лице сотрудников правоохранительных органов и отказывался от выполнения их требований.

«Свою вину в совершении преступления он не признал», — отмечается в пресс-релизе.

В тексте уточняется, что по совокупности приговоров суд назначил мужчине наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

«Приговор не вступил в законную силу», — сказано в сообщении.


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