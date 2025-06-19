Житель Удмуртии осужден в Пензенской области за покушение на сбыт психотропного вещества в особо крупном размере Криминал

Пенза, 19 июня 2025. PenzaNews. Суд в Пензенской области назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима жителю Удмуртии 1985 года рождения за покушение на сбыт психотропного вещества в особо крупном размере.

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«Установлено, что осужденный посредством тайника-закладки, расположенного на территории Пензенской области, договорился о приобретении у неустановленного лица психотропного вещества, содержащего в своем составе амфетамин массой 1,5 кг, с целью дальнейшего распространения на территории Российской Федерации. Довести до конца свой преступный умысел по сбыту запрещенного вещества злоумышленник не смог, так как был задержан сотрудниками УФСБ», — говорится в сообщении пресс-службы управления ФСБ России по Пензенской области.

В нем отмечается, что приговор суда пока не вступил в законную силу.