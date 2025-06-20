У жительницы Пензенской области конфисковали автомобиль «Jaguar» Криминал

Пенза, 20 июня 2025. PenzaNews. Суд по ходатайству государственного обвинителя конфисковал в доход государства принадлежащий жительнице села Бессоновка Пензенской области автомобиль «Jaguar F-Pace» после того, как ее супруг, лишенный водительских прав, попался за рулем транспортного средства в состоянии опьянения.

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«Ранее привлекавшийся к административной ответственности за вождение в состоянии опьянения и лишенный водительских прав мужчина 12 сентября 2024 года вновь сел за руль автомобиля супруги в нетрезвом состоянии. У одного из домов по улице Красной села Бессоновка транспортное средство остановили сотрудники полиции и отстранили водителя от его управления. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ, и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 1 год.

«Приговор вступил в законную силу», — уточняется в тексте.