02:35:08 Суббота, 21 июня
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

У жительницы Пензенской области конфисковали автомобиль «Jaguar»

13:49 | 20.06.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 20 июня 2025. PenzaNews. Суд по ходатайству государственного обвинителя конфисковал в доход государства принадлежащий жительнице села Бессоновка Пензенской области автомобиль «Jaguar F-Pace» после того, как ее супруг, лишенный водительских прав, попался за рулем транспортного средства в состоянии опьянения.

У жительницы Пензенской области конфисковали автомобиль «Jaguar». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ранее привлекавшийся к административной ответственности за вождение в состоянии опьянения и лишенный водительских прав мужчина 12 сентября 2024 года вновь сел за руль автомобиля супруги в нетрезвом состоянии. У одного из домов по улице Красной села Бессоновка транспортное средство остановили сотрудники полиции и отстранили водителя от его управления. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ, и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 1 год.

«Приговор вступил в законную силу», — уточняется в тексте.


Читайте также
В Пензенской области три выпускника сдали ЕГЭ по физике на 100 баллов В Пензе 70-летняя женщина осуждена за коммерческий подкуп
Мошенники выманили у жительницы Пензы более 330 тыс. рублей Житель Заречного получил 6 месяцев исправительных работ за долг по алиментам
Житель Пензы получил 6 лет колонии строгого режима за покушение на убийство знакомого Жительница Никольского района подозревается в поджоге дома соседки
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама