В Пензе 70-летняя женщина осуждена за коммерческий подкуп Криминал

Пенза, 20 июня 2025. PenzaNews. 70-летняя жительница Пензы, ранее занимавшая должность председателя правления ТСЖК, признана судом виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп». Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В период с ноября 2020 года по февраль 2021 года она получила от жителя города Пензы, осуществляющего строительные работы, не менее 30 тыс. рублей за совершение действий в его интересах, а именно за преимущественное заключение товариществом договоров подряда [...] с его компанией и беспрепятственное подписание актов выполненных работ», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что женщина признала свою вину.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ей наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Приговор в законную силу не вступил», — уточняется в тексте.