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В Пензе предприниматель и конкурсный управляющий стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве в отношении муниципального имущества

11:26 | 21.06.2025 | Криминал

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Пенза, 21 июня 2025. PenzaNews. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», возбуждено в отношении предпринимателя и конкурсного управляющего на основании материалов оперативно-разыскной деятельности сотрудников УФСБ России по Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В Пензе предприниматель и конкурсный управляющий стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве в отношении муниципального имущества. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в период с 2019 по 2022 год в городе Пензе предприниматель совершил мошенничество в отношении муниципального имущества, причинив муниципальному образованию – городу Пензе материальный ущерб на сумму не менее 16 млн. рублей. К совершению преступления подозреваемый привлек конкурсного управляющего муниципального предприятия – собственника имущества», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что фигуранты уголовного дела задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения и предъявлении обвинения.

«Выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление иных лиц, причастных к совершению мошенничества, и закрепление доказательственной базы», — добавляется в тексте.


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