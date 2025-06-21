Телефонные мошенники выманили у жительницы Пензенского района более 1,1 млн. рублей Криминал

Пенза, 21 июня 2025. PenzaNews. Жительница Пензенского района Пензенской области 1995 года рождения лишилась более 1,1 млн. рублей после общения с телефонными мошенниками.

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Как следует из сообщения пресс-службы управления МВД России по региону, сначала потерпевшей позвонила незнакомка, которая представилась работницей почты.

«Женщина пояснила, что на имя заявительницы пришло письмо и для его получения ей необходимо продиктовать код из SMS-сообщения. Потерпевшая не догадывалась, что общается с мошенницей, и выполнила ее требования», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что через некоторое время жительнице Пензенской области позвонил незнакомец, который выдал себя за специалиста службы безопасности портала госуслуг.

«Мужчина сообщил, что мошенники пытаются похитить денежные средства собеседницы и, чтобы спасти все свои сбережения, ей необходимо перечислить их на «безопасный счет». Следуя указаниям неизвестного, потерпевшая проследовала к банкомату и перечислила более 1,1 млн. рублей. После того как незнакомец перестал выходить на связь, заявительница поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию», — поясняется в тексте.

В сообщении указано, что по данному факту возбужденно уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».