Жительница Пензы осуждена за кражу денег с найденной банковской карты Криминал

Пенза, 22 июня 2025. PenzaNews. Наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год назначено 54-летней жительнице Пензы за кражу денег с найденной банковской карты. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

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«По делу установлено, что утром 16 ноября 2024 года женщина по пути на работу на дороге обнаружила дубленку. Решив, что вещь выкинули, она подняла ее и положила в пакет. Вечером того же дня она проверила карманы, где находилась банковская карта, которую злоумышленница оставила при себе, после чего с ее помощью совершила покупки продуктов питания, лекарственных средств и других товаров в различных магазинах Пензы на сумму более 8 тыс. рублей путем 11 прикладываний ее к эквайринговым терминалам для оплаты», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что дубленка принадлежала жительнице Пензы, которая 15 ноября оставила ее в гардеробе развлекательного заведения, где она отдыхала.

«Вещь случайно забрал находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина, который, обнаружив ошибку, затем выкинул ее. В кармане дубленки находилась банковская карта матери девушки», — поясняется в тексте.

В сообщении отмечается, что в ходе следствия 54-летняя женщина признала свою вину и возместила причиненный ущерб.

«Приговор вступил в законную силу», — уточняется в пресс-релизе.