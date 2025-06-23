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Житель Пензенской области после общения с «работником налоговой службы» оформил кредит и перевел более 3,2 млн. рублей на «безопасный счет»

09:00 | 23.06.2025 | Криминал

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Пенза, 23 июня 2025. PenzaNews. Житель Сердобского района Пензенской области 1994 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился работником налоговой службы, снял через банкомат все свои сбережения, оформил кредит и перевел более 3,2 млн. рублей на «безопасный счет».

Житель Пензенской области после общения с «работником налоговой службы» оформил кредит и перевел более 3,2 млн. рублей на «безопасный счет». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, звонивший убедил мужчину в том, что в отношении него мошенники совершают незаконные операции и необходимо назвать ему код из SMS.

«После этого мужчине поступил еще один звонок от незнакомца. Неизвестный предложил продолжить общение в мессенджере. В ходе переписки мошенник сообщил гражданину, что ему необходимо проследовать в банк, где якобы от его имени подавались заявки на оформление кредита, чтобы получить денежные средства и перечислить их на «безопасный счет». Следуя указаниям мошенника, заявитель через банкомат снял все свои сбережения, оформил автокредит и перечислил на предоставленный звонившим счет. Общая сумма ущерба составила более 3,2 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что потерпевший осознал произошедшее, когда злоумышленник перестал выходить на связь.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», — поясняется в тексте.


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