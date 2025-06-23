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Полицейские пресекли деятельность наркопритона в Ленинском районе Пензы

12:02 | 23.06.2025 | Криминал

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Пенза, 23 июня 2025. PenzaNews. Сотрудники полиции пресекли деятельность наркопритона, организованного в квартире многоэтажного дома на территории Ленинского района Пензы.

Полицейские пресекли деятельность наркопритона в Ленинском районе Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что житель Ленинского района 1985 года рождения систематически предоставлял помещение своей квартиры наркозависимым лицам для употребления запрещенных веществ. Отрабатывая данную информацию, оперуполномоченные документировали факты противоправной деятельности подозреваемого. Полицейские задерживали и направляли на медицинское освидетельствование граждан, посещавших жилище», — говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что в отношении владельца квартиры и троих гостей составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 6.9. КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ».

«Мужчина признался сотрудникам полиции, что предоставлял жилище другим лицам для потребления метадона путем внутривенных инъекций», — сказано в пресс-релизе.

В сообщении поясняется, что в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».


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