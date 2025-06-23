Вступил в силу приговор жителю Белинского района, ударившему соседа ломом Криминал

Пенза, 23 июня 2025. PenzaNews. Приговор 42-летнему жителю Белинского района Пензенской области, который ударил соседа ломом, вступил в законную силу.

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Как следует из сообщения пресс-службы прокуратуры региона, утром 19 ноября 2024 года мужчина, подозревая соседа в отравлении его лошадей, вооружился металлическим ломом и направился к его дому для выяснения отношений.

«Встретив соседа на улице, злоумышленник подошел к нему и намахнулся на него ломом, потерпевший, испугавшись, закрыл голову руками, в связи с чем удар пришелся по его правой руке», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что потерпевший получил перелом правой локтевой кости со смещением и ушибленную рану правого предплечья.

В тексте указано, что суд признал жителя Белинского района виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

«Также судом удовлетворен гражданский иск потерпевшего о взыскании с осужденного компенсации морального вреда в размере 180 тыс. рублей», — добавляется в пресс-релизе.

В нем поясняется, что осужденный и его защитник подали апелляционные жалобы, в которых настаивали на отмене обвинительного приговора, однако облсуд оставил их без удовлетворения.