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Полиция сообщила подробности ДТП в Пензе со въехавшей в витрину магазина «Волгой»

11:12 | 24.06.2025 | Криминал

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Пенза, 24 июня 2025. PenzaNews. «Волга», въехавшая в витрину магазина в Пензе 13 июня, была угнана незадолго до ДТП, за рулем находился 18-летний житель Заречного в состоянии опьянения, не имеющий права управления транспортными средствами. Это следует из сообщения, распространенного пресс-службой УМВД России по Пензенской области во вторник, 24 июня.

Полиция сообщила подробности ДТП в Пензе со въехавшей в витрину магазина «Волгой»

Фото: пресс-служба УМВД России по Пензенской области

«В Пензе в ходе несения службы по обеспечению безопасности дорожного движения сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области предприняли попытку остановить отечественный автомобиль «Волга» 1988 года выпуска для проверки документов у водителя. Однако тот проигнорировал законное требование полицейских и попытался скрыться. Началось преследование. Уходя от погони, водитель не справился с управлением и совершил дорожно-транспортное происшествие, въехав в витрину магазина. После этого автомобилист выскочил из транспортного средства и направился к запасному выходу из торговой организации, надеясь сбежать, но был задержан полицейскими», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, как было установлено впоследствии, водитель находился в состоянии опьянения.

«Также выяснилось, что не имеющий права управления транспортным средством 18-летний житель Заречного угнал данный автомобиль. Как впоследствии признался сам подозреваемый, он приехал в Пензу, чтобы отметить день рождения приятеля. Употребив спиртное, он отправился на улицу, и в ходе прогулки его внимание привлек автомобиль «Волга», припаркованный на придомовой стоянке. Дверь машины оказалась открыта, а ключи зажигания находились в салоне. Воспользовавшись этим, молодой человек завел двигатель и отправился кататься. О том, что машина в угоне, хозяин автомобиля узнал только от сотрудников полиции», — поясняется в тексте.

В сообщении уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

«В настоящее время подозреваемый привлечен к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ [«Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения»]», — отмечается в пресс-релизе.


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