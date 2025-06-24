В Пензе девушка перечислила мошенникам более 300 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях Криминал

Пенза, 24 июня 2025. PenzaNews. 18-летняя жительница Пензы после телефонного общения с незнакомцем, который представился брокером, перевела мошенникам более 300 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях.

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«Поверив обещаниям мнимого специалиста, заявительница перешла по присланной неизвестным ссылке и зарегистрировалась на сайте. В течение недели потерпевшая перечислила более 300 тыс. рублей на счета мошенников», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что после этого злоумышленник перестал выходить на связь.

«По данному факту возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению преступления», — поясняется в тексте.