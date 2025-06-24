23:15:29 Вторник, 24 июня
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе девушка перечислила мошенникам более 300 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях

17:09 | 24.06.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 24 июня 2025. PenzaNews. 18-летняя жительница Пензы после телефонного общения с незнакомцем, который представился брокером, перевела мошенникам более 300 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях.

В Пензе девушка перечислила мошенникам более 300 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Поверив обещаниям мнимого специалиста, заявительница перешла по присланной неизвестным ссылке и зарегистрировалась на сайте. В течение недели потерпевшая перечислила более 300 тыс. рублей на счета мошенников», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что после этого злоумышленник перестал выходить на связь.

«По данному факту возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению преступления», — поясняется в тексте.


Читайте также
В Пензе продолжается капремонт общежития колледжа архитектуры и строительства В пензенский центр крови поступила система афереза стоимостью 7,5 млн. рублей
Жительница Пензы осуждена за кражу денег с найденной банковской карты В Пензе пенсионерка перевела более 1 млн. рублей на «безопасный счет»
В ДТП в Городищенском районе пострадали четыре человека Телефонные мошенники выманили у жительницы Пензенского района более 1,1 млн. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама