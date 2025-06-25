В Каменском районе полицейские задержали работника предприятия, который похищал молочную продукцию Криминал

Пенза, 25 июня 2025. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали в Каменском районе Пензенской области работника предприятия по производству молочной продукции, который на протяжении длительного времени похищал со склада товары с целью их дальнейшей продажи.

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Как следует из сообщения пресс-службы регионального УМВД, в полицию с заявлением о кражах обратился представитель предприятия.

«В ходе проведения комплекса мероприятий сотрудниками уголовного розыска была получена информация, что к кражам причастен работник компании 1986 года рождения. [...] Данный гражданин был задержан с поличным при попытке вывоза похищенного на собственном автомобиле с территории склада. [...] Мужчина не стал отрицать вину и в содеянном сознался. По его словам, он незаметно для коллег брал из ящиков пакеты и складывал в багажник. За время преступной деятельности у него успел сформироваться круг из постоянных покупателей, состоящий из родственников, соседей и знакомых, которым он и сбывал краденное. Общий ущерб от действий злоумышленника составил 19 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.