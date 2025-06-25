Жительница Пензы отправится в колонию-поселение за неуплату алиментов на содержание ребенка Криминал

Пенза, 25 июня 2025. PenzaNews. Наказание в виде четырех месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении назначено ранее судимой 39-летней жительнице Пензы, которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

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«По делу установлено, что женщина, являющаяся матерью ребенка 2008 года рождения, проживающего отдельно с бабушкой-опекуном, достоверно зная, что на основании судебного решения обязана выплачивать алименты не содержание несовершеннолетнего сына, умышленно не исполняла соответствующее решение суда. Общая сумма ее задолженности по алиментным обязательствам составила 729 тыс. 187 рублей. [...] Суд назначил ей наказание в виде четырех месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что свою вину женщина признала, однако с приговором не согласилась и обжаловала его в апелляционном порядке, попросив не лишать ее свободы, поскольку на иждивении у нее находится еще один ребенок – дочь 2016 года рождения.

«В соответствии с позицией участвовавшего в деле прокурора о законности постановленного приговора судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда оставила его без изменения, а жалобу осужденной — без удовлетворения. Приговор суда вступил в законную силу», — сказано в тексте.