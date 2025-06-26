Мошенники выманили более 640 тыс. рублей у жителя Пензенского района Криминал

Пенза, 26 июня 2025. PenzaNews. Житель Пензенского района Пензенской области 1964 года рождения лишился более 640 тыс. рублей после общения с телефонными мошенниками.

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Как следует из сообщения пресс-службы управления МВД России по региону, сначала мужчине позвонил незнакомец, выдавший себя за специалиста по опломбировке электросчетчиков, который под предлогом оформления заявки попросил собеседника назвать поступивший в SMS код.

«Вскоре после этого потерпевшему позвонил другой неизвестный, представившийся сотрудником ФСБ. Он сообщил, что ранее заявителю звонили мошенники, и убедил его перевести все свои сбережения «для проверки». Доверившись звонившему, мужчина отправился в отделение банка и через банкомат перечислил мошенникам более 640 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело, сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.