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В Пензенской области иностранец обвиняется в покушении на дачу взятки полицейскому

14:17 | 26.06.2025 | Криминал

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Пенза, 26 июня 2025. PenzaNews. Обвинение в покушении на дачу взятки сотруднику полиции предъявлено 35-летнему гражданину иностранного государства в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления СКР по региону.

В Пензенской области иностранец обвиняется в покушении на дачу взятки полицейскому. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 20 июня 2025 года обвиняемый в салоне автомашины, в которой он ехал в качестве пассажира, попытался передать инспектору ДПС УМВД России по Пензенской области взятку в размере 20 тыс. рублей за несоставление в отношении него административного протокола по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что сотрудник полиции от незаконного вознаграждения отказался, противоправные действия мужчины были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

«Денежные средства изъяты следователем в ходе осмотра места происшествия», — добавляется в тексте.

В сообщении поясняется, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы.


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