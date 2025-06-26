В Пензенской области иностранец обвиняется в покушении на дачу взятки полицейскому Криминал

Пенза, 26 июня 2025. PenzaNews. Обвинение в покушении на дачу взятки сотруднику полиции предъявлено 35-летнему гражданину иностранного государства в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления СКР по региону.

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«По данным следствия, вечером 20 июня 2025 года обвиняемый в салоне автомашины, в которой он ехал в качестве пассажира, попытался передать инспектору ДПС УМВД России по Пензенской области взятку в размере 20 тыс. рублей за несоставление в отношении него административного протокола по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что сотрудник полиции от незаконного вознаграждения отказался, противоправные действия мужчины были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

«Денежные средства изъяты следователем в ходе осмотра места происшествия», — добавляется в тексте.

В сообщении поясняется, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы.