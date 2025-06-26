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Житель Липецкой области подозревается в краже двух автомобилей в Нижнем Ломове

18:03 | 26.06.2025 | Криминал

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Пенза, 26 июня 2025. PenzaNews. 20-летний житель Липецкой области, приехавший в город Нижний Ломов Пензенской области к девушке, с которой познакомился в интернете, подозревается в краже двух автомобилей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

Житель Липецкой области подозревается в краже двух автомобилей в Нижнем Ломове. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейскими было установлено, что злоумышленник вскрывал замки дверей автомобилей, не оборудованных сигнализацией, и, замкнув провода, запускал двигатели. Со слов подозреваемого, угнанные автомобили он планировал использовать, чтобы добраться до своего дома в городе Липецке», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по факту произошедшего возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража» и ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».


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