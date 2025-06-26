Житель Липецкой области подозревается в краже двух автомобилей в Нижнем Ломове Криминал

Пенза, 26 июня 2025. PenzaNews. 20-летний житель Липецкой области, приехавший в город Нижний Ломов Пензенской области к девушке, с которой познакомился в интернете, подозревается в краже двух автомобилей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

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«Полицейскими было установлено, что злоумышленник вскрывал замки дверей автомобилей, не оборудованных сигнализацией, и, замкнув провода, запускал двигатели. Со слов подозреваемого, угнанные автомобили он планировал использовать, чтобы добраться до своего дома в городе Липецке», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по факту произошедшего возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража» и ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».