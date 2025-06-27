Бывший сотрудник управления Росрыболовства и житель Пензы осуждены за взяточничество Криминал

Пенза, 27 июня 2025. PenzaNews. Бывший государственный инспектор отдела территориального управления Росрыболовства осужден в Пензе за совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки» и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество», 58-летний местный житель — ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и ч. 2 ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве». Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

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«Следствием и судом установлено, что в период с апреля 2021 года по ноябрь 2022 года бывший государственный инспектор получил через посредника – 58-летнего жителя города Пензы взятки в общей сумме 60 тыс. рублей за предупреждение о проведении государственными инспекторами отдела государственного контроля рейдов на водоемах и непривлечение к административной и уголовной ответственности лиц за рыболовство с использованием запрещенных орудий лова. В ходе следствия установлено, что 58-летний осужденный в 2023 году, создавая видимость посредничества во взяточничестве, путем обмана и злоупотребления доверием похитил у одного из рыбаков 30 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что бывшему государственному инспектору назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, посреднику — в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

«Приговор не вступил в законную силу», — отмечается в тексте.