В Пензенской области молодого мужчину будут судить за неправомерный доступ к компьютерной информации и мошенничество Криминал

Пенза, 27 июня 2025. PenzaNews. 23-летний житель Курганской области предстанет перед судом в Пензенской области по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации» и ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

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«По версии следствия, обвиняемый в сентябре 2023 года получил сведения об абонентском номере жительницы Камешкирского района и незаконно осуществил доступ к информации, размещенной в ее личном кабинете на портале госуслуг. Используя персональные данные потерпевшей и ее аккаунт на указанном портале, злоумышленник оформил от ее имени четыре договора потребительского займа на сумму 20 тыс. рублей. Денежные средства были зачислены на его банковский счет», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что мужчина признал свою вину и возместил причиненный ущерб.

«Уголовное дело направлено на рассмотрение в Лопатинский районный суд Пензенской области», — уточняется в тексте.