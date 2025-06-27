Жительница Пензы лишилась более 900 тыс. рублей после общения с телефонными мошенниками Криминал

Пенза, 27 июня 2025. PenzaNews. Жительница Пензы 1963 года рождения по совету телефонных мошенников перевела более 900 тыс. рублей на чужие счета.

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Как следует из сообщения пресс-службы управления МВД России по Пензенской области, сначала женщине позвонил незнакомец, который выдал себя за работника компании, занимающейся заменой домофонов; по его просьбе она продиктовала код, поступивший в SMS.

«После этого ей поступил еще один звонок от неизвестной, которая представилась сотрудником службы безопасности портала госуслуг. Она сообщила, что в отношении пенсионерки совершаются мошеннические действия и для сохранения сбережений ей необходимо перевести все деньги на «безопасный счет». Следуя инструкциям звонившей, женщина отправилась к банкомату и перевела более 900 тыс. рублей на мошеннические счета. Когда незнакомка перестала выходить на связь, пенсионерка осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».