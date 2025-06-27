Бастрыкин поручил возбудить дело по факту нерасселения аварийного дома в Пензе Криминал

Пенза, 27 июня 2025. PenzaNews. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нерасселения аварийного дома на улице Пограничной в Пензе.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В комментариях в аккаунте информационного центра СК России обратилась жительница города Пензы по вопросу длительного нерасселения аварийного дома по улице Пограничной. Здание 1960 года постройки находится в непригодном состоянии: деревянные конструкции прогнили, потолочные перекрытия в одной из квартир в 2023 году обрушились. Строение признано аварийным и подлежащим сносу в 2018 году, однако до настоящего времени равнозначное благоустроенное жилье гражданам не предоставлено. Несмотря на угрозу обрушения дома, жильцам отказывают в сокращении сроков расселения», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале информационного центра СКР в пятницу, 27 июня.

В нем отмечается, что в следственном управлении СКР по Пензенской области с 2023 года расследовалось уголовное дело по данному факту, которое было прекращено.

«Органами следствия перед судом инициирован вопрос о получении разрешения об отмене постановления о прекращении уголовного дела. Вместе с тем судом в удовлетворении ходатайства регионального следственного управления отказано», — поясняется в тексте.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Пензенской области Владимиру Викторовичу Игнатенкову в связи с продолжающимися нарушениями жилищных прав граждан возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе расследования и принятых мерах к разрешению ситуации. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сказано в сообщении.