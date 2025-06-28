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Житель Мордовии обвиняется в даче взятки сотруднику полиции в Пензенской области

09:43 | 28.06.2025 | Криминал

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Пенза, 28 июня 2025. PenzaNews. Обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ «Дача взятки», предъявлено 40-летнему жителю Мордовии в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по региону.

Житель Мордовии обвиняется в даче взятки сотруднику полиции в Пензенской области

Фото: Penza.sledcom.ru

«По данным следствия, 25 июня 2025 года на территории Иссинского района инспектором ДПС муниципального отдела МВД России «Лунинский» была остановлена автомашина под управлением мужчины, находящегося в состоянии опьянения. Водитель попытался передать сотруднику полиции взятку в размере 50 тыс. рублей за уничтожение составленного в отношении него административного протокола по ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что инспектор ДПС от взятки отказался, противоправные действия мужчины были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

«Вину в совершении инкриминируемого деяния он признал», — отмечается в тексте.

В сообщении поясняется, что в настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы.


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