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В Пензенской области подведены итоги первого этапа операции «Нелегал-2025»

11:02 | 30.06.2025 | Криминал

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Пенза, 30 июня 2025. PenzaNews. Итоги первого этапа оперативно-профилактической операции «Нелегал-2025», которая проводилась сотрудниками МВД, ФСБ, СКР и Росгвардии, подведены в Пензенской области.

В Пензенской области подведены итоги первого этапа операции «Нелегал-2025». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе мероприятия проверено более 4 тыс. иностранных граждан по адресам их пребывания. Военным следственным отделом СК России по Пензенскому гарнизону выписано 12 повесток для постановки на воинский учет лицам, принявшим гражданство РФ», — говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В нем указано, что в ходе операции выявлено 171 правонарушение в сфере миграции.

«Общая сумма наложенных административных штрафов составила около 400 тыс. рублей. 22 нарушителя миграционного законодательства выдворены за пределы Российской Федерации», — сказано в пресс-релизе.

В сообщении поясняется, что в ходе операции работодатели были проинформированы о нормах законодательства, регулирующих привлечение и использование иностранных работников, а также об ответственности за нарушение миграционных правил.

«Особое внимание уделено своевременному уведомлению уполномоченных органов о приеме и увольнении иностранных сотрудников, а также обеспечению соблюдения ими правил пребывания в России», — отмечается в тексте.

В нем подчеркивается, что мероприятия, направленные на выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства, а также преступлений, совершаемых иностранными гражданами на территории Пензенской области, будут продолжены.


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