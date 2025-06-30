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В Пензе девушка по совету незнакомца перевела с карты матери 250 тыс. рублей на чужие счета

14:08 | 30.06.2025 | Криминал

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Пенза, 30 июня 2025. PenzaNews. Несовершеннолетняя жительница Пензы перевела с карты матери 250 тыс. рублей на мошеннические счета после общения с незнакомцем, который выдал себя за работника Росфинмониторинга.

В Пензе девушка по совету незнакомца перевела с карты матери 250 тыс. рублей на чужие счета. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы управления МВД России по Пензенской области, мужчина убедил девушку, что некие лица якобы пытаются от имени ее матери осуществить перевод на счета иностранного государства.

«Следуя указаниям злоумышленника, девушка взяла сотовый телефон матери и перечислила с кредитной карты деньги на свой банковский счет. После этого она перевела денежные средства в размере 250 тыс. рублей на мошеннические счета», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», — поясняется в тексте.


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