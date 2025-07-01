До двух лет лишения свободы может получить житель Никольского района, угрожавший супруге убийством Криминал

Пенза, 1 июля 2025. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено жителю Никольского района Пензенской области 1981 года рождения, который угрожал супруге убийством.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В МО МВД России «Никольский» поступил звонок от женщины 1981 года рождения. Гражданка сообщила о том, что супруг угрожает ей убийством ружьем. Сотрудники полиции незамедлительно выдвинулись на место преступления и задержали злоумышленника. [...] Он рассказал, что употреблял спиртные напитки дома. Когда его супруга вернулась домой, он подумал, что та находилась в обществе других мужчин. На этой почве между ними возник словесный конфликт. Разозлившись, он взял ружье и направил его в сторону супруги со словами об угрозе убийством», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».