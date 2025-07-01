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До двух лет лишения свободы может получить житель Никольского района, угрожавший супруге убийством

17:36 | 01.07.2025 | Криминал

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Пенза, 1 июля 2025. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено жителю Никольского района Пензенской области 1981 года рождения, который угрожал супруге убийством.

До двух лет лишения свободы может получить житель Никольского района, угрожавший супруге убийством. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В МО МВД России «Никольский» поступил звонок от женщины 1981 года рождения. Гражданка сообщила о том, что супруг угрожает ей убийством ружьем. Сотрудники полиции незамедлительно выдвинулись на место преступления и задержали злоумышленника. [...] Он рассказал, что употреблял спиртные напитки дома. Когда его супруга вернулась домой, он подумал, что та находилась в обществе других мужчин. На этой почве между ними возник словесный конфликт. Разозлившись, он взял ружье и направил его в сторону супруги со словами об угрозе убийством», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».


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