Уголовное дело о халатности возбуждено после падения девочки с 5 этажа бывшего общежития в Спасске Криминал

Пенза, 2 июля 2025. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность» возбуждено по материалам прокурорской проверки, проведенной в связи с падением 14-летней девочки с 5 этажа бывшего общежития в городе Спасске Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

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«Установлено, что 21 апреля 2025 года в городе Спасске подросток, воспользовавшись возможностью свободного прохода, забралась на 5 этаж неэксплуатируемого здания бывшего общежития училища, находящегося в муниципальной собственности. Девочка по неосторожности упала с верхнего этажа и получила множественные телесные повреждения. При этом ранее прокуратура района уже принимала меры к ограничению доступа к зданию — вносила представление в администрацию города. Однако уполномоченными должностными лицами необходимых и достаточных мер по устранению нарушений принято не было», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что в связи с произошедшим прокуратура направила в суд иск с требованием обязать собственника принять меры к ограничению несанкционированного доступа людей на территорию.

«Ход и результаты расследования уголовного дела, а также устранение нарушений находятся на контроле прокуратуры», — подчеркивается в тексте.