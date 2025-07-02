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В Пензе иностранец получил 1 год колонии за дачу взятки сотруднику ФСБ

13:05 | 02.07.2025 | Криминал

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Пенза, 2 июля 2025. PenzaNews. Наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима назначено 35-летнему гражданину иностранного государства за дачу взятки сотруднику управления ФСБ России по Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

В Пензе иностранец получил 1 год колонии за дачу взятки сотруднику ФСБ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Судом установлено, что иностранец, будучи лицом, в отношении которого аннулирован вид на жительство, 11 апреля 2025 года обратился к сотруднику УФСБ России по Пензенской области с предложением за незаконное денежное вознаграждение отменить его депортацию и оформить патент на трудоустройство в Российской Федерации. В рамках оперативно-разыскного мероприятия, проведенного сотрудниками УФСБ, утром 26 апреля злоумышленник, находясь около одного из торговых центров Пензы, передал сотруднику УФСБ банковскую карту, на счету которой имелись денежные средства в размере 50 тыс. рублей. После передачи взятки иностранец был задержан сотрудниками правоохранительных органов», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что приговор по данному уголовному делу пока не вступил в законную силу.


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