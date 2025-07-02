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Жительница Пензы после общения с мошенниками лишилась более 1,1 млн. рублей

15:11 | 02.07.2025 | Криминал

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Пенза, 2 июля 2025. PenzaNews. Телефонные мошенники выманили более 1,1 млн. рублей у жительницы Пензы 2002 года рождения.

Жительница Пензы после общения с мошенниками лишилась более 1,1 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы управления МВД России по Пензенской области, сначала женщине позвонил незнакомец, выдавший себя за сотрудника оператора сотовой связи, который заявил собеседнице о необходимости продления договора и предложил назвать код из SMS.

«Через некоторое время ей поступил звонок от мнимого работника банка. Собеседник сообщил, что мошенники пытаются оформить на имя заявительницы кредит. Для предотвращения незаконных операций незнакомец убедил девушку перечислить все свои сбережения на «безопасный счет», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что пензячка выполнила инструкции незнакомца и только потом поняла, что стала жертвой обмана.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного преступления», — говорится в тексте.


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