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До двух лет лишения свободы грозит жительнице Кузнецка, забравшей чужие деньги из лотка банкомата

09:24 | 03.07.2025 | Криминал

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Пенза, 3 июля 2025. PenzaNews. Лишение свободы на срок до двух лет грозит жительнице Кузнецка Пензенской области, которая забрала чужие деньги из лотка банкомата.

До двух лет лишения свободы грозит жительнице Кузнецка, забравшей чужие деньги из лотка банкомата. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, в полицию с заявлением о краже обратилась женщина, которая сообщила, что неизвестное лицо похитило ее денежные средства в размере 5 тыс. рублей.

«Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили личность злоумышленницы. Ею оказалась местная жительница 1983 года рождения, которая дала признательные показания. Она рассказала, что пришла в отделение банка, чтобы снять свои денежные средства. Подойдя к банкомату, женщина обнаружила, что в лотке находится денежная купюра. Воспользовавшись отсутствием других посетителей банка, злоумышленница похитила денежные средства, сняла свои личные накопления и ушла. Похищенные деньги она потратила на личные нужды», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».


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