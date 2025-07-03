До двух лет лишения свободы грозит жительнице Кузнецка, забравшей чужие деньги из лотка банкомата Криминал

Пенза, 3 июля 2025. PenzaNews. Лишение свободы на срок до двух лет грозит жительнице Кузнецка Пензенской области, которая забрала чужие деньги из лотка банкомата.

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По информации пресс-службы регионального УМВД, в полицию с заявлением о краже обратилась женщина, которая сообщила, что неизвестное лицо похитило ее денежные средства в размере 5 тыс. рублей.

«Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили личность злоумышленницы. Ею оказалась местная жительница 1983 года рождения, которая дала признательные показания. Она рассказала, что пришла в отделение банка, чтобы снять свои денежные средства. Подойдя к банкомату, женщина обнаружила, что в лотке находится денежная купюра. Воспользовавшись отсутствием других посетителей банка, злоумышленница похитила денежные средства, сняла свои личные накопления и ушла. Похищенные деньги она потратила на личные нужды», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».