В Пензе по обвинению в получении взятки арестован начальник отдела территориального управления Россельхознадзора Криминал

Пенза, 3 июля 2025. PenzaNews. Суд в Пензе заключил под стражу начальника отдела управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области, обвиняемого в получении взятки.

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Как отмечается в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР, уголовное дело было возбуждено на основании результатов оперативно-разыскной деятельности сотрудников УФСБ России по Пензенской области.

«По данным следствия, в период с декабря 2024 года по январь 2025 года начальник отдела территориального управления Россельхознадзора вымогал у главы крестьянско-фермерского хозяйства взятку, угрожая в случае отказа совершить действия, входящие в его должностные полномочия, которые могут причинить вред законным интересам потерпевшего и деятельности возглавляемого им хозяйства. В конце января 2025 года глава КФХ передал взятку в размере 50 тыс. рублей фигуранту уголовного дела за общее покровительство и создание благоприятных условий для деятельности крестьянско-фермерского хозяйства. Задержанному предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ. По ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по месту жительства и работы обвиняемого проведены обыски.

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершения коррупционного преступления и закрепление доказательственной базы», — говорится в сообщении.