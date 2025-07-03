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В Пензе по обвинению в получении взятки арестован начальник отдела территориального управления Россельхознадзора

09:28 | 03.07.2025 | Криминал

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Пенза, 3 июля 2025. PenzaNews. Суд в Пензе заключил под стражу начальника отдела управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области, обвиняемого в получении взятки.

В Пензе по обвинению в получении взятки арестован начальник отдела территориального управления Россельхознадзора. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отмечается в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР, уголовное дело было возбуждено на основании результатов оперативно-разыскной деятельности сотрудников УФСБ России по Пензенской области.

«По данным следствия, в период с декабря 2024 года по январь 2025 года начальник отдела территориального управления Россельхознадзора вымогал у главы крестьянско-фермерского хозяйства взятку, угрожая в случае отказа совершить действия, входящие в его должностные полномочия, которые могут причинить вред законным интересам потерпевшего и деятельности возглавляемого им хозяйства. В конце января 2025 года глава КФХ передал взятку в размере 50 тыс. рублей фигуранту уголовного дела за общее покровительство и создание благоприятных условий для деятельности крестьянско-фермерского хозяйства. Задержанному предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ. По ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по месту жительства и работы обвиняемого проведены обыски.

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершения коррупционного преступления и закрепление доказательственной базы», — говорится в сообщении.


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