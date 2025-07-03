Трое жителей Пензы подозреваются в создании и распространении вредоносного программного обеспечения для хищения криптовалютных активов Криминал

Пенза, 3 июля 2025. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области выявили и пресекли противоправную деятельность троих жителей Пензы, которые подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 273 УК РФ «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ».

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«Установлено, что злоумышленники, действуя в составе организованной преступной группы, из корыстной заинтересованности создали и разместили на интернет-сайтах вредоносное программное обеспечение с целью хищения у граждан России и зарубежья криптовалютных активов. […] В процессе проведения обысков по местам их жительства изъято свыше 10 единиц компьютерной техники, 28 мобильных устройств, 24 носителя информации, 34 банковские карты, четыре аппаратных кошелька для хранения криптовалютных активов, два физических устройства для хранения так называемых «сид-фраз» от криптовалютных кошельков, денежные средства, в том числе в криптовалюте, на общую сумму свыше 250 млн. рублей. Инициирован арест банковских счетов, криптовалютных активов, движимого и недвижимого имущества фигурантов, полученного преступным путем», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено следственной частью СУ УМВД России по Пензенской области на основании переданных региональным УФСБ результатов оперативно-разыскной деятельности.

В пресс-релизе указано также, что в настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемых и установление обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела.